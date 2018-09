Pro Vercelli, Grieco: "Volevamo dare minutaggio a chi gioca meno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vito Grieco, tecnico della Pro Vercelli, ha commentato così la vittoria in amichevole contro la Pro Patria: “Non possiamo fare nulla per quello che succede nei palazzi. noi possiamo solo allenarci e giocare. Noi dobbiamo essere sul pezzo e giocare con intensità contro avversari di livello come oggi. L’obiettivo è dare minutaggio a chi gioca meno per arrivare all’inizio del campionato in forma. Oggi ci siamo allungati troppo nella ripresa, ma ci sono anche meriti della Pro Patria. Ogni tanto abbiamo giocato male qualche palla, concedendo qualcosa in più agli avversari. Bisogna continuare a lavorare e soffrire. Io non ho paura di far giocare i giovani, con me gioca chi se lo merita in allenamento: che sia giovane o esperto. In caso di ripescaggio servirebbero un bel po’ di giocatori per rinforzare la squadra, almeno 7-8 giocatori. La B e la C sono campionati totalmente diversi: i giovani sono quasi pronti per la Serie C, li conosco bene e so quanto valgono. Mal? Ad oggi sta lavorando molto anche sulla fase difensiva: sa saltare l’uomo, ha qualità e grandi abilità balistiche, ma deve crescere. Portieri? Anche oggi Nobile ha parato bene, non sono preoccupato”, riporta Magicapro.it.