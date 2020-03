Pro Vercelli, i dipendenti hanno sottoscritto una copertura assicurativa in caso di Coronavirus

La F.C. Pro Vercelli 1892 ha sottoscritto per i tesserati, dirigenti e dipendenti una copertura assicurativa in caso di ricovero dovuto a contagio da Coronavirus COVID-19. Misura adottata in aggiunta alle altre già messe in atto dalla Società per tutelare l’intero personale in questo momento di grande difficoltà per il Paese e per il calcio in generale.

La copertura assicurativa, gestita da Unipolsai , fornisce ai tesserati e ai dirigenti una serie di benefici quali: indennità giornaliera in caso di ricovero per COVID-19; diaria forfettaria in caso di ricovero in terapia intensiva per COVID-19; “pacchetto di servizi di assistenza”, fra cui informazioni sanitarie, consulenze mediche telefoniche e prenotazioni di prestazioni sanitarie.