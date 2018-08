Pro Vercelli, il ds Varini: "Mammarella resta con noi"

Fonte: TuttoC.com

Poche le certezze per il futuro della Pro Vercelli, ancora in attesa di capire dove militerà il prossimo anno, se in Serie B o in Serie C: il 7 settembre maggiore chiarezza. Una sicurezza, però, le bianche casacche la hanno, e risponde al nome di capitan Carlo Mammarella, che non ha ceduto alle lusinghe del Foggia. Come testimoniano le parole del DS Massimo Varini rilasciate a La Stampa:

"Il nostro capitano resta a Vercelli. E restando lui, non va in porto neppure lo scambio con la Ternana, tra Vajushi e Favalli. E su Scaglia non ho mai chiesto informazioni su di lui. Al momento restiamo alla finestra per capire che cosa succederà e soprattutto in che categoria giocheremo".