Pro Vercelli, il testo del ricorso al CONI contro la Lega B

Fonte: Coni.it

© foto di Antonio Vitiello

La ricorrente F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. chiede al Collegio di Garanzia:



- in via cautelare, di sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva delle delibere impugnate, affinché vengano esaurite le procedure di ripescaggio e vengano completati gli organici;



- di ordinare alla LNPB o ad altro organo competente l'esibizione di tutti i documenti richiesti e di quelli ulteriori non conosciuti dalla ricorrente ed in particolare i verbali e le relative delibere, riferite al blocco dei ripescaggi fino ad un massimo di 20 squadre, assunte nelle assemblee di LNPB tenutesi nei giorni 10 e 30 luglio 2018 ed eventuali successive.



- nel merito, di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di annullare i provvedimenti impugnati per tutte le ragioni esposte nel ricorso medesimo.