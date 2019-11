© foto di Federico De Luca

In vista del mercato di gennaio, ci sarà un duro periodo per mister Alberto Gilardino, che dovrà fare i conti con qualche infortunio di troppo patito dai suoi ragazzi della Pro Vercelli. Ultimo, in ordine cronologico, il centrocampista Giovanni Graziano, che ha riportato una lesione di secondo grado al retto femorale destro e non sarà disponibile fino a dopo la sosta natalizia.

Prima di lui, il difensore Alessio Benedetti, infortunatosi al ginocchio destro: gli esami di rito hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, con tempi di recupero da valutare nel corso delle settimane.