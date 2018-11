Pro Vercelli, M. Gatto: "Leo? Più bello, ma io sono meglio al Fantacalcio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Curiosa intervista de La Gazzetta dello Sport a Massimiliano e Leonardo Gatto, fratelli che militano assieme alla Pro Vercelli. "Se siamo in competizione - racconta Max -? Abbiamo talmente tante passioni in comune che ci sfottiamo più su altre cose. Ad esempio l’Nba: io tengo Oklahoma, lui Lakers. Il mio idolo è Russell Westbrook, lui invece, che non è un tipo originale, è andato su LeBron James. Chi comprerei al Fantacalcio fra me e mio fratello? Io mi prenderei. D’altronde faccio più assist. E poi Leo prende più gialli, conta anche questo. Se ci confondono? Quasi sempre. Ma anche ora nei vari siti, persino nelle formazioni. Spesso mi sento chiedere: “Ma tu sei Leonardo?”. La verità è che riconoscono sempre lui: più grande e più bello. La crisi del calcio italiano fra B e C? Penso a Paghera: giocava con me, aveva il riscatto in caso di salvezza. Il suo cartellino era dell’Avellino, fallito. Alla fine non ci hanno ripescati in B e lui è rimasto a piedi. Non è giusto".