© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta in casa della Virtus Entella, la Pro Vercelli è tornata subito a macinare gioco e risultato in quel di Pontedera: "La società, il tecnico e tutto lo staff sono stati bravissimi nel gestire insieme alla squadra i momenti successivi alla partita di mercoledì" ha spiegato ai colleghi di Tuttosport il capitano delle Bianche Casacche Carlo Mammarella. "A mente fredda, al di là del dispiacere per il risultato, la gara contro l'Entella ci ha resi più forti. Abbiamo acquisito la consapevolezza di potercela giocare davvero, di poter lottare ad armi pari con tutti".

D'altronde l'esperto difensore sa bene che il campionato è incerto per tutti: "Il pari dell'Entella a Lucca, ma anche la vittoria nei minuti finali del Piacenza significano che c'è ben poco di scritto in questo campionato. Bisogna lottare e giocare a viso aperto ogni partita. Per me il Piacenza, l'Arezzo, il Siena o lo stesso Pisa che affronteremo domenica non sono delle sorprese: il nostro è un girone molto equilibrato, in cui non puoi mai permetterti di tirare il fiato. Il tecnico non ci ha mai detto che ci sono partite facili o di fare qualcosa di diverso se giochiamo con l'Entella o con il Gozzano. L'atteggiamento e l'impegno che ci mettiamo non cambiano".