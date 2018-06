Pro Vercelli, Mammarella nel mirino del Pescara

Fonte: TuttoC.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Mammarella, nonostante altri due anni di contratto, potrebbe lasciare la Pro Vercelli per la squadra della sua città, il Pescara. Come riportato da pescarasport24.it, gli abruzzesi starebbe pensando al terzino mancino per la prossima stagione, col giocatore che vorrebbe riavvicinarsi a casa.