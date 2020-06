Pro Vercelli, Masi: "Serie B a 40 ora sarebbe follia. Riforme non privilegino solo i giovani"

vedi letture

Il difensore della Pro Vercelli Alberto Masi ha parlato della possibile riforma dei campionati, che però potrebbe partire solo dal 2021/22, chiedendo che si pensi anche alla tutela dei giocatori non più giovanissimi: “Per la prossima stagione sembra che tutto resti uguale e qualche club così rischia di saltare. La Serie B a 40? Ha aspetti positivi, ma non ha molto senso. Creare adesso un format del genere significherebbe promuovere le prime 6 o 7 di ogni girone e sarebbe una follia. - continua Masi a La Slesia - Sicuramente c'è bisogno di riforme, l'importante è che non siano le solite che tendono a privilegiare sempre e solo i giovani. Incentivare il loro utilizzo vuol dire penalizzare gli altri e far giocare qualcuno solo in base all'età non è un principio formativo. Se uno è bravo viene fuori lo stesso, altrimenti rischia di sparire nel nulla, solo con qualche anno di ritardo".