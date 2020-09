Pro Vercelli, Modesto: "Buona la prestazione col Torino, ma bisogna migliorare la rosa"

Francesco Modesto, tecnico della Pro Vercelli, ha commentato così il successo in amichevole su Torino: "Il calcio di settembre, come quello di agosto, lascia il tempo che trova. Siamo in fase di lavoro, ma la prestazione mi è piaciuta: in fase difensiva abbiamo lavorato molto bene, contro una squadra che palleggia molto bene e che ha giocatori di altissimo livello. Siamo stati ben ordinati e, quando abbiamo avuto l’occasione, siamo riusciti a ribaltare l’azione. Sono molto contento di aver ruotato tutta la rosa, nessuno ha avuto problemi e continueremo a lavorare. La vittoria porta entusiasmo, ma non dobbiamo commettere l’errore di pensare che siamo bravi: dobbiamo migliorare continuamente, io in primis. Ora ho lasciato due giorni di riposo, poi dovremo tornare in campo con la stessa testa e la voglia di migliorare. Ho a disposizione una rosa di ragazzi lavoratori, hanno voglia di lavorare e si sono messi a disposizione mia e dello staff. Sulla rosa penso ci sia ancora qualcosina da migliorare, ma ci penserà il Direttore: oggi, comunque, tutti hanno dato risposte convincenti. Siamo contenti e ripartiamo a lavorare, il nostro campionato è tutt’altro rispetto a queste partite", le sue parole riprese da magicapro.it.