La Pro Vercelli è sul mercato alla ricerca di un direttore sportivo: Massimo Varini è destinato a lasciare Vercelli e tra i sostituti è emerso anche il nome di Alex Casella. Dopo aver iniziato la stagione al Gozzano, in C, il dirigente si era trasferito al Carpi, in Serie B. Ora l’interesse delle bianche casacche. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.