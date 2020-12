Pro Vercelli, oggi in campo col Lecco: ma c'è una positività al Covid-19. La nota

Piccola tegola in casa Pro Vercelli, con la squadra che quest'oggi dovrebbe scendere in campo alle 14:00 per il match contro il Lecco, valevole per la 16^ giornata del Girone A di Serie C: le bianche casacche, infatti, hanno riscontrato una positività al Covid-19, ma per il momento non ci sono indicazioni di cambi circa la partita in programma.

Questo il comunicato della società piemontese:

"La F.c Pro Vercelli 1892 comunica che l’ultima serie di tamponi ai quali è stato sottoposto il ‘Gruppo Squadra’ ha evidenziato un caso di positività al COVID-19. Si sta svolgendo in queste ore una seconda serie di test rapidi. L'inizio della partita resta comunque in programma per l'orario precedentemente previsto".