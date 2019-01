© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Manca praticamente solo l'ufficialità per un'operazione di mercato che coinvolge Pro Vercelli e Bari. Il club guidato da Aurelio De Laurentiis, come riportato da tuttocalciopuglia.com, ha infatti raggiunto l'accordo con i piemontesi per prelevare con la formula del prestito con diritto di riscatto Giacomo Quagliata. Esterno sinistro classe 2000, Quagliata in questa prima metà di stagione ha giocato sempre in D, al Latina, collezionando 19 presenze e segnando due reti in campionato.