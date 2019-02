Pro Vercelli, Salvalaggio: "Carrarese a viso aperto, sarà sfida dura"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luca Salvalaggio, vice allenatore della Pro Vercelli, ha così presentato l'attesa sfida con la Carrarese: “A differenza nostra la Carrarese in estate è ripartita da una base solida. È una squadra che gioca tutte le partite a viso aperto senza speculare sul risultato: Mister Baldini è abile nel far esprimere ai calciatori un preciso tipo di calcio. La vittoria dell’andata? Non ce la ricordiamo nemmeno più, fa parte del passato e ormai è trascorso un girone. Ci attende un incontro duro, da vivere intensamente e da affrontare con il giusto piglio. La Carrarese è un team di alta classifica: vogliamo dare continuità ai risultati ripartendo dai concetti positivi che ci hanno accompagnato nelle ultime uscite”.

“A differenza di altri club non abbiamo snobbato l’impegno dando spazio ad alcuni ragazzi chi finora avevano trovato meno spazio in campionato. Un’eventuale sconfitta avrebbe potuto lasciare strascichi negativi, ma per fortuna è andata diversamente. Il successo sull’Alessandria ci ha fornito risposte importanti e all’interno del gruppo si è così creata una ancor maggior e sana competitività”.

“Mancherà per squalifica Bellemo, un’assenza che andrà ad aggiungersi alla non perfetta condizione di Sangiorgi. Alessandro sta facendo bene, ma nelle ultime settimane è stato costretto ai box da un infortunio alla caviglia. Emmanuello? È un ragazzo intelligente, fisicamente a posto di cui noi e la società conosciamo molto bene le caratteristiche dentro e fuori dal campo. Deve calarsi nella nuova realtà, assimilando al meglio le idee del Mister e dello staff. Ha svolto appena due allenamenti con noi, ma sono certo che si metterà subito a disposizione se necessario”.