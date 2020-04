Pro Vercelli, Secondo: "Chi pensa di ripartire il 4 maggio con gli allenamenti è un pazzo"

Il patron della Pro Vercelli Massimo Secondo ha parlato sulle colonne de La Stampa spiegando che di ripartenza non si può parlare in questo momento: “Chi pensa di far ripartire gli allenamenti il 4 maggio è un pazzo criminale. - esordisce senza mezzi termini il patron del club – Di certo noi non riprenderemo, non è possibile farlo in questo contesto perché non si può garantire la sicurezza adeguata ai tesserato e io rispondo della salute dei miei giocatori e non la metto a rischio. Mi facciano una multa, mi diano sconfitte eventuali a tavolino, ma io non mi muovo da questa posizione. Bisogna avere rispetto per le migliaia di vittime che ha provocato il Covid-19. Protocolli? Come si può pensare che una società di C possa mettere in atto lo stesso protocollo di una di A, non è etico né sostenibile. Chiudiamo qui la stagione, la FIGC si occupi dei verdetti e il Governo impedisca i ricorsi”.