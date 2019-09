Pro Vercelli, Secondo: "Comi ha detto no a 10 squadre. Fra cui il Palermo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente della Pro Vercelli Massimo Secondo ha tenuto una lunghissima conferenza stampa al termine del mercato per fare il punto della situazione fra presente e futuro: “Abbiamo dovuto ridimensionare il budget, questa è la situazione, ci siamo messi in linea con quelle che sono le ambizioni e lo spirito della Lega Pro ovvero puntato su giovani e calciatori che si sono formati da noi. Chi è rimasto dei vecchi come Grossi e Schiavon l’ha fatto venendoci incontro sull’ingaggio per rientrare nei nuovi parametri. Comi? Ha rifiutato circa dieci squadre, tra cui la più clamorosa il Palermo; giocano in Serie D, ma davanti a 20000 persone, dal mio punto di vista il massimo per un calciatore, ma non siamo riusciti a chiudere. Guadagna il doppio del tetto massimo prefissato e fino ad ora è stato ai margini del progetto tecnico. Il suo atteggiamento non ci è piaciuto, ma da ora fino alla fine del suo contratto la vicenda è chiusa ed è una risorsa a disposizione dell’allenatore. Se Comi rientra nel gruppo, sta bene e gioca tutte le partite segnando 20 gol sarei felicissimo, ma a Vercelli ha giocato 37 gare, di cui 12 da titolare, segnando appena otto reti. Non mi sembrano numeri eccezionali e la colpa non è certo degli allenatori.- conclude Secondo come si legge su Magicapro.it - Abbiamo 15 giocatori provenienti dal settore giovanile, quattro vercellesi e abbiamo fatto un misto fra chilometro zero e Sud America. Cessione della società? Spesso esce tanta spazzatura, quando ci sarà qualcosa di serio lo comunicherò io anche perché prendere una società non è semplice. Servono due fideiussioni per un totale di 550mila euro solo per giocare il campionato e prima di iniziare a parlare ci vogliono queste cifre”.