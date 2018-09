Pro Vercelli, Secondo: "Fiduciosi per domani. Sappiamo di aver ragione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra i club in attesa di conoscere il proprio destino, che sarà deciso domani dal Collegio di Garanzia del CONI, c'è anche la Pro Vercelli, retrocessa in C dopo lo scorso campionato di Serie B ma ora pronta al ritorno in Cadetteria mediante ripescaggio. Ripescaggio che sarà appunto deciso tramite sentenza dall'organo giudiziario citato.In merito a ciò, i microfoni di TuttoC.com hanno contattato il patron delle bianche casacche Massimo Secondo: "Chiaramente siamo tutti proiettati su domani, la sentenza dovrebbe essere emessa tra le 12:00 e le 14:00, prima della nostra c'è un'altra udienza poi conosceremo il nostro destino. Ma siamo molto fiduciosi".

Da cosa arriva questa fiducia?

"Dal punto di vista amministrativo e della giustizia sportiva sappiamo di aver ragione, ma oltre a questo crediamo anche che il Collegio di Garanzia e il suo presidente Frattini siamo al di sopra delle parti e di ogni sospetto. Si esprimeranno quindi nella massima serenità, con equità, al di la delle pressioni che potrebbero arrivare per un campionato, quello di B, già iniziato".

Se qualcosa dovesse andare storto la Pro Vercelli si arrenderà, per così dire, alla disputa del campionato di C?

"No, proseguiremo una battaglia giudiziaria al di fuori della giustizia sportiva, perché sarebbero lesi dei diritti, si creerebbe una certa situazione che andrebbe troppo oltre, con richieste di risarcimento per i danni, ma che noi a oggi non stiamo neppure prendendo in considerazione. Abbiamo rispettato tutto, noi come Pro Vercelli, poi c'è stato quel colpo di mano senza precedenti nella storia del calcio italiano che ha modificato il regolamento NOIF, ma siamo tranquilli".