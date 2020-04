Pro Vercelli, Secondo: "In Serie C non si può ripartire. La proposta è giusta e ragionevole"

In merito all’ipotesi trapelata di una Serie C che non riparta e che promuova in cadetteria le prime tre dei gironi più una quarta società tramite sorteggio arriva il pensiero favorevole di Massimo Secondo, presidente della Pro Vercelli, attraverso le colonne de La Stampa: "Questa proposta della Lega Pro è giusta e ragionevole: i protocolli circolati per poter riprendere a giocare non sono praticabili in C, né per ragioni organizzative né economiche. Non tutti saranno d’accordo sui dettagli, dalle promozioni alle altre decisioni, ma siamo di fronte a un evento straordinario e grave. Spero non ci siano code di ricorsi: che dalla Figc e dal Governo arrivi uno stop inattaccabile, per poi permettere al mondo del calcio di ripartire appena possibile".