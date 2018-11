Pro Vercelli, Secondo: "Manca buon senso nel recupero delle gare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente della Pro Vercelli Massimo Secondo dopo il pareggio contro il Piacenza si è lamentato della distribuzione dei recuperi spiegando che il programma non è stato stilato con buonsenso: “Sono parecchio arrabbiato perché avevamo chiesto di recuperare le partite non giocate in maniera graduale, questo non ci è stato consentito e si paga pesantemente con gli infortuni. Quando accadono le cose che immagini succederanno perché non si mette un minimo di buon senso nella programmazione delle partite, spiace. E spiace anche per questa partita, il Piacenza è entrato in area una volta sola con una splendida azione, poi abbiamo trovato una terna arbitrale che non ha visto un fuorigioco di tre metri. - conclude Secondo come riporta TuttoC.com> - Pareggiare un match del genere dà fastidio, i ragazzi ci hanno messo tutte le energie che avevano. Peccato non poter disputare il campionato ad armi pare con gli altri, è penalizzante questo giocare continuamente ogni 3-4 giorni".