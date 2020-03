Pro Vercelli, Secondo: "Temo che grande spazio per la ripresa del campionato non ci sarà"

vedi letture

Dalle colonne di Tuttosport, il presidente della Pro Vercelli Massimo Secondo ha fatto il punto della situazione in questo momento particolare. Si parte dalle origini, da quando salvò il club ("in precedenza avevo dato una mano all’altra squadra di quartiere della città, la Pro Belvedere che era arrivata sino alla C2, per cui quando si è trattato di fare questo salvataggio all’ultimo minuto, anzi nel recupero, l’ho fatto volentieri, anche per dare un messaggio alla città un po’ in declino"), ma si arriva all'attualità: "Per questa stagione abbiamo ridotto ulteriormente il budget anche perché purtroppo siamo rimasti soli in questa città: forse siamo noi che non brilliamo particolarmente nell’esaltare le relazioni ma è dura. Abbiamo fatto una squadra con Gilardino allenatore con tantissimi giovani e tutti di proprietà. Abbiamo un solo prestito e ragazzi che provengono dal nostro settore giovanile. Come minutaggio di impiego dei giovani siamo al primo posto tenendo conto di tutti e tre i gironi della Serie C e normalmente con questi numeri a livello di impiego dei meno esperti si è ultimi in classifica, almeno questo dice la cronaca degli ultimi 10 anni! Invece siamo ampiamente fuori dai playout e questo è motivo di orgoglio. Tra l’altro abbiamo come difensore centrale titolare un 2002, Carosso".

Accenno ai playout, e quindi alla stagione attuale: "Temo che grande spazio per la ripresa del campionato non ci sarà. Ho la speranza che ci sia il tempo per disputare playoff e playout in base alla classifica attuale. Sarebbe già straordinario riprendere a giocare a maggio ma la vedo dura anche in questo senso. Pure il calcio pagherà una crisi economica pesante e quindi dovrà ripensare un po’ a se stesso. Anche il tentativo di voler giocare a tutti i costi non è stato un bel vedere. Non sono nemmeno riuscito a essere contento per la partita dell’Atalanta che è riuscita a passare il turno di Champions. Ci saremmo dovuti fermare tutti primi e dare l’esempio da imitare di restare a casa. L’etica deve essere preservata. Se ripenso a come il mondo del calcio si è congedato dai propri tifosi non ho un bel ricordo".