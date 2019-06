Pro Vercelli, Secondo: "Vendere club richiede tempo, non abbiamo fretta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite delle colonne de La Stampa, Massimo Secondo, presidente della Pro Vercelli, ha fatto il punto sulla cessione del club: "Vendere una società richiede tempo, anche verifiche tecniche: le trattative continuano e conto di arrivare a cedere la Pro Vercelli prima della data ultima di presentazione dell’iscrizione al campionato. Non mi sono mosso dal mio ufficio e non sono stato da nessun professionista. Ieri e neppure oggi succederà qualcosa. La trattativa procede: vendere una società richiede tempo, non fretta".

"Ci tengo a passare il testimone a persone che garantiscano un futuro alla Pro Vercelli. Conto di cedere la squadra prima del deposito dell’iscrizione, il prossimo 24 giugno, per fare in modo che chi subentra a me abbia tutto il tempo per programmare il campionato. Alla Pro ci tengo, dei leoni sono il primo tifoso: voglio lasciare la società in buone mani".