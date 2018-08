Pro Vercelli, tegola Rosso: l'esterno out tre mesi

Tegola in casa della Pro Vercelli. Con una nota le Bianche Casacche hanno comunicato la lussazione della rotula per l'esterno classe 1995 Simone Rosso, infortunatosi durante una seduta di allenamento. "Il calciatore - si legge -, immediatamente seguito dal responsabile medico della società Dott. Maurizio Viola, nei prossimi giorni si sottoporrà ad una risonanza magnetica per escludere la presenza di lesioni associate". Per Rosso il tempo stimato per il ritorno in campo è di circa tre mesi.