Pro Vercelli, Varini: "Dovremmo fermare il calcio ma gli interessi stanno prevalendo"

Intervenuto ai microfoni di TuttoC.com il direttore sportivo della Pro Vercelli Massimo Varini ha parlato dell'emergenza coronavirus: "Ci stiamo organizzando a livello logistico. I ragazzi che abitano fuori Vercelli li teniamo qua, ci sono difficoltà perché per esempio il ristorante chiude alle 18 e quindi dovremo organizzare tutte queste le cose logistiche. Mercoledì è prevista la partita con il Novara poi ci sarà il Siena ma mi chiedo come giocheremo e come potranno venire visto che loro non possono entrare. Aspettiamo che la lega ci dica le cose, come sempre mi sento di dire che non cambiano mai. Il basket ha deciso, per la situazione aggravata, di chiudere. Il senso civico dobbiamo averlo anche noi come in tutti gli altri settori cosa cambia. Fermiamoci fino al 3 aprile, il problema che il calcio muove interessi e quindi non ci si può fermare: ma che discorsi sono. Serve coraggio e serve fermarci. Si gioca perché valgono di più gli interessi come sempre, il calcio è fuori da tutto e gli interessi prevalgono. I giocatori ormai non contano più visto che Tommasi non è stato ascoltato, noi ci alleniamo perché pensiamo che si giochi anche mercoledì".