Pro Vercelli, Varini: "In C troppe problematiche. Se vuole Gravina può venirle a risolvere"

Il direttore sportivo della Pro Vercelli Massimo Varini ai microfoni di Tuttoc.com ha parlato della decisione del Consiglio Federale di dare il via libera alla ripartenza dei campionati in attesa del vertice del 28 maggio con il Governo che dovrà dare l'ok definitivo: “Adesso è impossibile riprendere, ma un mese chissà, ma oggi non ci sono le condizioni, non possiamo tornare in campo in Serie C. Ci sono delle problematiche, economiche e organizzative, che in Serie A non hanno e Gravina che è stato dirigente in Serie C dovrebbe conoscerle. Ci sono criticità economiche, come i tamponi o gli affitti dei giocatori, che a maggio lasciano e se ne tornano a casa. Se vuole può pagarci Gravina gli affitti si accomodi, i giocatori mica possono stare qui tutta la vita. Venga lui a risolverci questi problemi. Ora si deciderà tutto il 28 maggio. - continua Varini – In Serie C 52 presidenti su 60 hanno votato per lo stop del campionato, per non proseguire. E c'è il problema di una riforma che non ci permette di sapere cosa succederà la prossima stagione. Se si sapesse forse potremmo ripartire, ma così no.La ripresa è subordinata al fatto che bisogna decidere sulla quarta promossa e sulle retrocessioni senza scontentare nessuno. Perché è impensabile un campionato senza retrocessioni. Hanno deciso per non decidere. A questo punto Ghirelli per coerenza dovrebbe dimettersi".