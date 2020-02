Pro Vercelli, Varini: "Mercato? Il bilancio sul campo sarà positivo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato dai colleghi di TuttoC.com, il direttore sportivo della Pro Vercelli Massimo Varini ha commentato il mercato: "Quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Il bilancio sul campo sarà positivo, almeno mi auguro".

A parte il Monza, chi si è mossa meglio tra le altre?

"La Carrarese si è mossa, ha fatto alcuni innesti che l'hanno completata. Ma ci sarà tempo nei prossimi giorni per fare tutte queste valutazioni".

Molti dicono che sarebbe il caso di accorciare il mercato.

"Tutta la vita. Credo che debba succedere sia in estate che in inverno, si arriva alla fine con 3-4 partite già giocate. Però è una cosa che non cambia mai, ci sono anche delle regole internazionali da considerare".

E' tornato Emmanuello.

"Ha sempre fatto bene, speriamo possa fare bene ancora. Ha delle qualità, non ci sono dubbi: se verrà con la testa giusta penso possa essere un giocatore in grado di elevarci dal punto di vista tecnico".