Procura Federale: deferimento per il Matera e l'AU Ferrulli

Nonostante l'esclusione dal campionato di Serie C, non finiscono i guai per il Matera che è stato quest'oggi deferito insieme all'Amministatore unico Ferrulli. Ecco la nota della Figc: "Il Procuratore Federale, a seguito di una segnalazione pervenuta dalla Commissione Criteri infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della FIGC, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Maria Bruna Ferrulli, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante del Matera, e la stessa società.

All’Amministratore unico viene contestata la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, per non aver depositato, entro il termine del 1.08.2018 le attestazioni del settore Tecnico della F.I.G.C. relative al tesseramento di un allenatore in seconda, del Medico Responsabile Sanitario, di almeno un Operatore Sanitario della prima squadra e di un Preparatore Atletico della prima squadra.

La Società Matera Calcio è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto".