© foto di Federico Gaetano

Il patron del Catania Antonino Pulvirenti non ha affatto digerito la sconfitta in casa del Catanzaro e dalle colonne de La Sicilia annuncia una rivoluzione a gennaio con un vero e proprio repulisti: “Sul mercato invernale ci muoveremo e non ci tireremo indietro. Faremo un repulisti generale visto che in tanti hanno fatto il loro tempo in questa piazza. - continua Pulvirenti – A Catanzaro siamo stati non solo danneggiati, ma anche sfortunati, ma non ci sono alibi perché nel primo tempo abbiamo tirato solo una volta in porta”.