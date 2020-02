© foto di Federico Gaetano

Era il 2004 quanto il Catania passò di mano da Luciano Gaucci ad Antonino Pulvirenti. Dalle colonne de La Sicilia l'attuale patron dell'elefantino ha voluto ricordare l'ex presidente, scomparso nelle scorse ore, parlando proprio della trattativa per l'acquisizione del club rossoazzurro: "Vorrei ricordare con affetto Gaucci e mai dimenticherò le serate trascorse con lui. Un grande personaggio. Mi ricordo anche quando ci sedemmo a tavolino per trattare sulla vendita del Catania. Eravamo a Roma e sa in quanto tempo comprai il Catania? Due ore, bonifico compreso”.