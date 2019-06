© foto di Giuseppe Scialla

Secondo quanto riportato da Sky Sport per l’attaccante Alessandro Gatto, classe ‘94 svincolato dopo l’esperienza all’Arzachena, le proposte non mancano in vista della prossima stagione. Il Padova di Sogliano, che lo conosce fin dai tempi dell’Hellas, ha effettuato infatti un sondaggio per il giocatore che piace anche a Casertana, Monopoli (sarebbe un ritorno) e Vibonese. Una decisione verrà presa nelle prossime settimane, dopo che il giocatore sarà tornato dal viaggio di nozze.