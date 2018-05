Quotidiano del Sud: "Matera salvo nonostante la mazzata"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Approfondimento sulla penalizzazione di 10 punti ai danni del Matera da parte dell'edizione odierna del Quotidiano del Sud che titola: "Matera salvo nonostante la mazzata. Ieri è arrivato un altro -10 in classifica: in totale sono 19 i punti di penalizzazione. Altri sette mesi di inibizione al dimissionario Antonio Taccogna. Comunque si presenterà un ricorso".

L'analisi offerta dai colleghi del giornale lucano è impietosa: "Dall’inizio della stagione si sono registrati gli addii di Paparesta Torma e Taccogna, un “lascia e prendi” con l’addetto stampa, quattro calciatori messi fuori rosa e uno messo ai margini per scelta tecnica. Insomma, un “gran minestrone” che i tifosi - anche se a detta di qualcuno possono essere non tantissimi - che vanno allo stadio (da distinguere da quelli da tastiera dei social) non riescono a digerire. E allora proprio adesso lo striscione apparso in Gradinata nella partita contro il Catania assume una valenza ancora maggiore: «Chiarezza e serietà per rispetto alla città». Non serve aggiungere altro".