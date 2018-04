Quotidiano di Puglia: "Lecce in crisi: tutti in ritiro a Roma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Lecce in crisi: tutti in ritiro a Roma. Da oggi la squadra si allenerà nella Capitale in vista del match con la Reggina". Questo titolo e sottotitolo del pezzo che il Quotidiano di Puglia dedica al club salentino.

Nel pezzo possiamo leggere: "Il pareggio casalingo con il Siracusa ha certificato lo stato di crisi in cui si trova il Lecce a quattro partite dalla fine della stagione regolare (le rivali siciliane hanno già riposato e di conseguenza giocheranno una gara in più). Nel tentativo di riprendere in mano una situazione a dir poco complicata, il Lecce ha deciso di andare in ritiro lontano dai malumori (giustificati) del Salento. Da oggi infatti la squadra di Liverani si allenerà presso il Mancini Park Hotel di Roma, dove si tratterrà fino alla vigilia della gara con la Reggina, in programma domenica alle ore 14.30".