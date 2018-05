R. Fondi, in dubbio la conferma di Luiso: diversi gli scenari per il tecnico

Non sono bastati a Pasquale Luiso due mesi scarsi di lavoro per salvare il Racing Fondi, sebbene i rossoblù nel periodo del suo interregno abbiano mostrato idee tattiche ben definite e un certo tipo di calcio propositivo e audace. Troppo poco, forse, il tempo per plasmare un gruppo a sua immagine e somiglianza che potesse provare ad evitare in extremis la coda dei play-out. Il carattere ai laziali, comunque, non è mancato, insieme a concetti di gioco ben assimiliati e ad una condizione atletica che è cresciuta gradatamente (come rilevato dallo stesso tecnico) e che ha permesso alla squadra di giocarsela in ogni caso a testa alta nel doppio match contro la Paganese. Soprattutto al Purificato, ma anche per almeno 55 minuti nella gara di ritorno al Torre, prima di un inspiegabile black-out collettivo che è costato la retrocessione. Difficile, però, sbilanciarsi su una possibile conferma dell'ex attaccante sulla panchina del club di Pezone. Una eventualità da non escludere del tutto, anche se sullo sfondo restano alcune alternative in grado di rilanciare carriera e futuro del tecnico. Una di queste potrebbe essere il Piacenza, il cui Ds Luca Matteassi sta comunque discutendo con Arnaldo Franzini i termini di una riconferma. Ma l'ipotesi Luiso (ex bomber biancorosso che portò la squadra alla salvezza in A nel 1997 grazie ai suoi 14 gol) sarebbe intrigante nell'anno del centenario. Da non scartare l'idea Renate, dove Roberto Cevoli è oramai al passo d'addio. Per Luiso ci sono state, infine, richieste di disponibilità da parte di diversi club per allenare formazioni di Primavera A. Uno scenario che pure lo affascina, in attesa di sviluppi concreti. Si vedrà.