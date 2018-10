R. Siena, De Rensis: "Riforma giustizia sportiva? Poche e chiare regole"

Antonio De Rensis, avvocato della Robur Siena, ha commentato ai microfoni di TuttoC.com la decisione del Tribunale Federale Nazionale che ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei bianconeri e degli altri club interessati al ripescaggio in Serie B: “Per il Collegio di Garanzia i ricorsi erano inammissibili allo stesso CONI e bisognava andare al TFN. Siamo andati al TFN e quest'ultimo oggi ci ha detto che i ricorsi sono nuovamente inammissibili. Qualcuno mi dica dove sono ammissibili questi ricorsi. In più nelle motivazioni ho letto che non si sa se le squadre ricorrenti abbiano o meno diritto a presentare ricorsi perché non esiste la graduatoria dei ripescaggi. Il commissario FIGC Fabbricini ha detto che la graduatoria ce l'ha nel cassetto. Non commento questa motivazione, lascio a chi legge il piacere di commentarla. - continua De Rensis – Adesso andremo avanti perché vogliamo toglierci la soddisfazione di arrivare al punto che qualcuno decida e fra colleghi ci stiamo sentendo perché siamo tutti esterrefatti e vogliamo una risposta definitiva. La giustizia sportiva va riformata, ma solo da chi la pratica, se facciamo scrivere codici a chi vive su altre galassie non ci siamo. Inutile fare centinaia di regole interpretabili, ne servono poche e comprensibili a tutti".