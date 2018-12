© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Michael Fabbro, attaccante della Robur Siena, intervenuto a SportItalia ospite della trasmissione "Ci piace", è tornato sul derby di ieri: "La Carrarese è una squadra fisica, con giocatori da Serie A. Siamo stati bravi a contenere questi fenomeni, a ripartire e a concretizzare le occasioni d'attacco. Abbiamo capitalizzato la fame, la voglia di vincere. Noi non avevamo molto da perdere, loro forse qualcosa di più, e questo ha pesato. Quest'anno siam partiti con tanti compagni nuovi. Ovvio che se capitano partite che vanno male per episodi, perdi fiducia. Vincere aiuta a vincere però, speriamo di continuare su questa strada. - continua l'attaccante come riporta Tuttoc.com - La questione ripescaggi ci ha penalizzato. Non sapere dove giochi e in che categoria non è facile. Poi quando ti dicono che giocherai in C e dovrai fare gare ogni tre giorni per recuperare. L'avvio non è stato facile ma fortunatamente ci siamo rialzati. Questa è dimostrazione che siamo un gruppo forte".