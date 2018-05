Racing Fondi, Luiso: "Risultato ingiusto: abbiamo giocato soltanto noi"

Mastica amaro Pasquale Luiso, tecnico del Racing Fondi, dopo il 2-2 del Purificato contro la Paganese nel primo match play-out (ritorno in Campania sabato 26 maggio alle 17). Una vittoria sfumata in extremis dopo un buon secondo tempo che aveva ridimensionato le aspettative di una Paganese sicuramente positiva prima dell'intervallo. Senza tanti giri di parole l'analisi di fine gara del trainer laziale, come è suo costume. "C'era la Paganese qui? Non so, ditemelo voi - l'esordio di Luiso tra il polemico e l'ironico -. Comunque è finito solo il primo tempo, perché fra sette giorni ci sarà il secondo. Lo dico con convinzione: la mia squadra è forte e può farcela".

RAMMARICO E RIMPIANTI - "Sono arrabbiato per non aver vinto una partita del genere. Ho preso due gol con un mezzo tiro in porta. Mi aspetto solo che qualcuno dica che in campo ci siamo stati soltanto noi. Loro sono una squadra che mette solo la palla lunga per gli attaccanti, perché sono bravi. Il loro allenatore è stato comunque abile sui cambi, che poi hanno inciso. Avremmo dovuto fare 4-5 gol, ma purtroppo il calcio è questo e capita di essere puniti al primo errore. Il primo gol loro lo avete visto, come avete visto la nostra reazione e un possibile rigore su Mastropietro che ci è stato negato. Nel secondo tempo abbiamo dominato, con due gol fatti e altri sfiorati. Poi è successo quello che è successo. Però sono contento perché abbiamo interpretato la gara per come l'avevo preparata: palla sempre a terra, azione che parte da dietro e profondità. I ragazzi mi sono piaciuti anche se non siamo stati cinici nel mettere ko un avversario che già era a terra. Ora dovremo solo vincere a Pagani ma sono convinto che potremo farlo. E anche i ragazzi, seppure nella delusione, sono arrabbiati e determinati a vincere, consapevoli che oggi avremmo meritato molto di più. Al ritorno, perciò, non cambierò impostazione: dobbiamo vincere e basta, anche se ci vorrà intelligenza perché loro sono bravi nelle ripartenze".

VASTOLA E CORVIA IN PANCHINA - "Ma avete visto chi ha giocato? Evidentemente c'era chi stava meglio. Io certe scelte le pondero per una settimana. Considerando che la loro difesa è lenta, ho preferito mettere due giocatori di gamba come Nolè e Mastropietro. Quest'ultimo poi mi sa attaccare bene la profondità. Anche in mezzo al campo volevo due giocatori di qualità come Vasco e De Martino, per questo non ho messo subito Vastola che ha caratteristiche diverse. Credo che questa lettura sia stata giusta fin quando non sono cambiate un po' di cose, infatti Galasso e Nolè hanno avuto problemi, il primo per una pallonata che lo ha stordito, e la squadra si è abbassata. Il resto lo conoscete".

SULL'ERRORE DI ELEZAJ - "In precedenza ha fatto cose importanti. E' un ragazzo che ci ha salvati tante volte, per cui ho confermato la fiducia in lui. Sono infortuni che capitano anche ai grandi".