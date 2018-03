Racing Fondi, ritorno al passato? Sanderra ai titoli di coda

© foto di Andrea Rosito/Cosenza24.net

La gara di ieri pomeriggio contro il Cosenza ha forse segnato il destino di Stefano Sanderra, tecnico della Racing Fondi che non è stato in grado di portare la sua squadra in una zona di classifica più tranquilla. Perché il penultimo posto della squadra laziale nel girone C di Serie C spinge la dirigenza a un nuovo ribaltone tecnico, dopo quello di fine gennaio che spinse la Società a esonerare Antonello Mattei per fare spazio all'attuale tecnico. Otto gare e appena una vittoria per Sandurra alla guida del Fondi, con sei sconfitte sul groppone e ben dodici gol subiti di fronte a tre fatti. Numeri che hanno spinto la dirigenza a una riflessione, per provare ad allontare quella retrocessione che allo stato attuale delle cose sembra inevitabile. E che invece Mattei, prossimo al ritorno in panchina, proverà a scongiurare.