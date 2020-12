Rafia: "Ho scelto la Juve per crescere e migliorare. Pirlo mi parla spesso ed è bravo coi giovani"

Intervistato da La Stampa il centrocampista classe '99 della Juventus U23 Hamza Rafia ha parlato della scelta di trasferirsi in bianconero: “Quando ero al Lione due estati fa potevo restare in prima squadra in Ligue1, ma ho scelto la Juventus perché si tratta di un grande club e perché potevo giocare in Serie C dove migliorare e crescere in una realtà diversa da quella francese dove avevo trascorso i primi 10 anni di carriera. - continua Rafia - Allenarsi con la prima squadra è una cosa fantastica, Pirlo è bravo con i giovani e parla spesso con me. Tra i grandi mi ispiro a Dybala, Cristiano Ronaldo è un mostro e con lui mi sento un giocatore ancora più forte. Spero di esordire presto, passo il tempo libero a guardare in tv la Serie A".