Ragatzu, l'ora della maturità: il Cagliari valuta, l'Olbia osserva

Tutto da decidere il futuro dell'attaccante Daniele Ragatzu, che la Serie C ha potuto ammirare con la maglia dell'Olbia, ma che è di proprietà del Cagliari, con la quale, lo scorso anno nella sessione invernale di calciomercato, siglò un contratto fino al 30 giugno 2021. Un investimento importante quello della formazione rossoblù, soprattutto in ottica futura, con anche il calciatore che si gioca adesso una delle più importanti chances della sua carriera.

Il momento della verità - Già lo scorso anno l'attaccante svolse il ritiro con il Cagliari, che preferì monitorarlo almeno nel primo periodo per valutare una sua sorta di "idoneità" al ruolo di vice Sua nella stagione ventura, ovvero quella che prenderà il via il mese prossimo. Sembra che, almeno per il pre campionato, il classe '91 sia aggregato ai rossoblù, per poi decidere il suo futuro.

L'Olbia non si tira indietro - Qualora non dovesse essere Serie A o B, in C la priorità va all'Olbia, dove ha militato nelle ultime tre stagioni. A tal proposito, dalle colonne de La Nuova Sardegna, il tecnico dei galluresi, Michele Filippi, si è così espresso: "Auguro a Daniele di fare la scelta migliore, se dovesse essere il Cagliari sarò orgoglioso, altrimenti sa che lo accogliamo a braccia aperte".