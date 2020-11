Ragatzu torna in campo, sbaglia e segna. Ed è già croce e delizia per l'Olbia

Era l'uomo più atteso di giornata, dopo un anno al Cagliari: l'Olbia è riuscita a battere tutta la concorrenza, e a riportare a casa Daniele Ragatzu, che ieri ha firmato il contratto con i sardi e oggi ha subito fatto il suo esordio.

Certo, un esordio a livello di squadra non fortunato: i galluresi, infatti, sono caduti tra le mura amiche per 1-4 contro la Pergolettese, nella gara che ha aperto la 10^ giornata del campionato di Serie C. Dopo un primo tempo di buio, però, l'ingresso in campo del classe '91 - nella ripresa - ha dato più verve alla squadra, che ha almeno provato a imbastire una reazione, anche se la stessa ha poco portato a poco.

Ma a Ragatzu sono bastati due minuti per farsi vedere: al 59' si è fatto ipnotizzare da Ghidotti nel tentativo di battere un rigore, ma al 61' l'attaccante non ha fallito il secondo penalty concesso.

La strada per i sardi è in salita, ma con un Ragatzu così...