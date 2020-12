Rauti: "Con l'esempio di Belotti, provo a scrivere la storia del Palermo. Torino? Non ci penso"

Come riferisce il Corriere dello Sport, in casa Palermo è Nicola Rauti a fare il punto della situazione, partendo intanto dalla personale considerazione sul suo percorso, che lo ha visto protagonista anche nelle giovanili del Torino e in una breve parentesi al Monza: "Sono ambizioso e copio dai campioni. Belotti è l’esempio avuto in casa; il modello a cui mi ispiro è Lautaro Martinez. Non lo nego: il mio traguardo è la serie A. Del resto i sogni sono sempre gli stessi: la nazionale, il mondiale, la Champions. Intanto, provo a scrivere il romanzo del Palermo. Sono fortunato ad essere qui".

Il Torino potrebbe però riportarlo "a casa" già a gennaio: "Non ci penso. Intanto perché non credo che possa accadere subito e poi ho il pensiero fisso di vincere qualcosa con questa maglia. Nelle prossime partite, in trasferta con la Vibonese poi al Barbera con il Bari, è il momento di dare una svolta alla stagione. Ora mi sto innamorando del Palermo. Dovessi accompagnarlo in B, lo ricorderei per tutta la vita".