Ravanelli: "Ho chiesto al Sassuolo di rimanere al Padova"

Ospite delle colonne de Il Gazzettino Luca Ravanelli, difensore centrale del Padova, ha parlato sia della stagione vissuta in biancoscudato culminata con la promozione in Serie B che del futuro visto il prestito attuale dal Sassuolo: "Sono venuto al Padova per farmi le ossa. Sapevo di essere arrivato in una società ambiziosa che puntava in alto. E mi sono detto: provo a giocarmi le mie carte e vedrò come andrà. Ho cercato di sfruttare le mie occasioni quando sono capitate. Il futuro? Io ho già chiesto se posso rimanere al Padova un altro anno. So che la società ha intenzione di tenermi e io ho dato la mia disponibilità perché mi va benissimo. Adesso tocca ai due club mettersi d’accordo. Per me, ripeto, non c’è problema. Spero nella prossima stagione di giocare sempre con il Padova".