Ravenna, è D'Angelo il sogno per la panchina

Non solo mister Giuseppe Magi. O meglio, il vero sogno del Ravenna, per la panchina, si chiama Luca D'Angelo. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, infatti, il club romagnolo avrebbe contattato il tecnico per proporre a lui la guida tecnica della prima squadra nella prossima stagione, ma il matrimonio sembra di difficile celebrazione. A ogni modo, indipendentemente dall'arrivo dell'ex Casertana, il Ravenna, contattato un profilo di spessore, ha dato un chiaro segnale per il futuro: una C da protagonista.