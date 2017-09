Ravenna, Antonioli: "Se continuiamo così, sarà dura batterci"

Un neo promosso Ravenna che esce a testa alta dal "Mercante", nonostante la sconfitta di misura rimediata contro il Bassano: 2-1 il finale, con i veneti costretti a rimontare un risultato che era stato sbloccato dai romagnoli. A margine del match, ecco il commento di mister Mauro Antonioli, che ha parlato attraverso i canali ufficiali del club:

“Dispiace perchè abbiamo fatto un’ottima gara: i ragazzi sono stati bravissimi, hanno fatto quello che gli ho chiesto per tutta la gara. Dopo un ottimo primo tempo, abbiamo sofferto qualcosa nel finale del primo tempo e loro hanno anche pareggiato meritatamente; nel secondo tempo, quando sembrava che avessimo preso le redini del gioco in mano abbiamo subito una ripartenza che ci è costata la seconda rete. Onore e merito ai miei ragazzi perché hanno giocato a viso aperto e alla pari con una delle squadre più quotate del girone e credo che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Sono convinto che se giochiamo così sarà dura per tutti batterci”.