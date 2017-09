Ravenna, Antonioli: "Troveremo un Fano arrabbiato ma siamo pronti"

© foto di Giovanni Padovani

Mauro Antonioli, tecnico del Ravenna, ha parlato al sito ufficiale del club in vista della partita contro il Bassano, oggi alle 18.30. Queste le sue parole: "Gli obiettivi sono quelli e giocheremo come sempre, senza snaturare la nostra filosofia e i nostri concetti di gioco, anche se non ci nascondiamo le grandi difficoltà di questa partita, contro un Bassano forte in tutti i reparti, con tante risorse nell’organico e con dichiarate ambizioni di vertice. Onestamente avrei preferito che il Bassano avesse fatto punti a Fano – ammette Antonioli – perché sarebbe stato forse più tranquillo. Invece così troveremo una squadra arrabbiata e cattiva, che avrà grande voglia di riscatto. Insomma, davvero un brutto cliente da affrontare in questo momento. Però i ragazzi sono pronti, in settimana abbiamo lavorato sulle situazioni difensive alla luce dei possibili schieramenti tattici del Bassano e sanno perfettamente cosa fare in campo”.