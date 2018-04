Ravenna, Ballardini: "Vogliamo i playoff e non faremo sconti"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Alessandro Brunelli

È finalmente terminata la lunga assenza dai campi di Elia Ballardini, difensore del Ravenna. Il classe '91 è infatti entrato all'88' del match contro la Reggiana dopo la frattura al perone subita a novembre, proprio dopo il match contro i granata. Un rientro dolce e amaro allo stesso tempo per Ballardini, perché coinciso con una sconfitta, come ha dichiarato lo stesso in esclusiva ai microfoni di TuttoC.com: "La sensazione del rientro in campo è stata bellissima. Anche il momento del match è stato ottimo perché stavamo attaccando, c'era la sensazione di poter segnare in qualsiasi istante. È stato bello tornare in queste circostanze perché c'era anche la spinta del pubblico e sentirmi utile anche i quei pochi minuti che ho giocato".

Nonostante la bella prova però ha vinto la Reggiana.

"Quando si perde è inevitabile un po' di amaro in bocca. In particolare dopo una prestazione del genere. Complimenti comunque alla Reggiana che è riuscita a vincere facendo il minimo indispensabile. Adesso domenica abbiamo un altro match da affrontare al meglio".

Una lunga assenza la tua, ma ora puoi dare il tuo contribuito per questo finale di stagione.

"In questi mesi ho lavorato molto duramente, ovviamente la condizione fisica sarà difficile da recuperare al 100% per questo campionato. Però sono a buon punto, ogni settimana in allenamento cerco di dare in massimo per dimostrare al mister che sto bene e posso essere preso in considerazione".

Manca poco alla salvezza matematica, i playoff sono vicini, ma le ultime quattro gare vi vedranno contro avversari non facili, in primis il Renate.

"Il nostro obiettivo è ovviamente la salvezza, prima arriverà e meglio sarà. Quello che verrà dopo lo vedremo tra un mese. Non ci precludiamo niente, sappiamo che siamo una squadra difficile da affrontare se giochiamo come abbiamo fatto nelle ultime sei partite. Domenica andremo a Meda per provare a fare risultato e conquistare la permanenza nella categoria. La priorità è questa".

Il Ravenna potrebbe essere un giudice della salvezza, visto che affronterete Vicenza e Santarcangelo.

"Non penso che dobbiamo essere dei giudici. Abbiamo giocato e lottato fino ad oggi ogni secondo di ogni partita. Qualora fossimo già salvi comunque il nostro atteggiamento non cambierà. Finché il sogno dei playoff sarà lì a pochi passi non regaleremo niente a nessuno, anche perché in questi anni nessuno ci ha regalato niente".

Sei a Ravenna da quattro anni, il tuo contratto scade a giugno. Progetti per il futuro? Hai parlato col club per un eventuale rinnovo?

"Non ho ancora parlato con la società. L'obiettivo dal giorno successivo all'infortunio è stato quello di dimostrare al club per l'ennesima volta che, nonostante le difficoltà, possono contare su di me. Penso di essere tornato in condizione alla grande. Ma ora al futuro non ci penso. L'importante per me è stare bene e dimostrare di poter giocare. Poi dopo per quel che riguarda la prossima stagione se ne parlerà a fine campionato. Sia io che la società ci stiamo godendo il bel momento del Ravenna. Su questi aspetti ci penseremo a tempo debito".