Ravenna, Brunelli: "Nocciolini regalo alla città, divertiamoci"

© foto di Federico Gaetano

In una nota ufficiale, il presidente del Ravenna Alessandro Brunelli ha commentato l'ingaggio di Nocciolini: "E’ un regalo che volevamo fare a tutta la città crediamo che il nostro pubblico lo meriti. Non abbiamo mai promesso nulla in vano, non lo faremo neppure quest’anno. Ma la campagna acquisti che abbiamo concluso è prestigiosa e dimostra la seria intenzione di fare meglio dello scorso anno, di divertire e divertirci. Sempre con grande attenzione al bilancio. Perché restare sani è come vincere un campionato vista la situazione drammatica in cui versano decine di società di C e B".