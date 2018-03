Ravenna, Capitanio: "Con la difesa a tre stiamo andando meglio"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Filippo Capitanio, difensore del Ravenna, intervenuto un sala stampa ha dichiarato: "All'inizio il mister preferiva la difesa a quattro, ma ultimamente con la difesa a tre sta andando meglio. Chiaramente nel reparto siamo diversi, decide il mister di gara in gara chi schierare titolare, in base alle sue necessità e a quanto vede in allenamento. Domenica affronteremo il Gubbio, una squadra in difficoltà che vuole riscattarsi. Non sarà quindi una partita semplice".