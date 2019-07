© foto di Alessandro Brunelli

L'attaccante classe 1998 Walid Cheddira, ufficializzato ieri dal Parma, presto troverà una nuova sistemazione in Serie C che gli permetta di fare esperienza. Sul calciatore è forte l'interesse del Ravenna che ha bussato alla porta dei ducali, come riferisce Il Resto del Carlino, per il giocatore che potrebbe così arrivare in prestito per rinforzare il reparto offensivo.