Ravenna, concorrenza al Mestre per Cheddira

Fonte: TuttoC.com

Il Ravenna si sta già guardando intorno per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. I giallorossi, come riportato da TuttoC.com, sarebbero molto interessati a Walid Cheddira, italo-marocchino classe '98, attualmente alla Sangiustese, con la quale ha messo a segno dieci reti nel campionato di Serie D. Sul giocatore però c'è anche l'interesse del Mestre.