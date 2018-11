Ravenna, Foschi: "Derby col Rimini? Sarà una gara equilibrata"

Il tecnico del Ravenna Luciano Foschi ha presentato in conferenza stampa il derby contro il Rimini: "Mi aspetto una partita equilibrata, tra due squadre che si equivalgono e che vorranno sicuramente farsi valere per fare un regalo ai propri tifosi. E' un derby, quindi è normale che tutti ci tengano ad essere padroni del territorio, al di là del fatto che in palio ci siano sempre 3 punti. La gara di Coppa Italia siamo stati bravi a vincerla anche se abbiamo trovato tante difficoltà ma eravamo soltanto agli inizi, visto si è giocata dopo quindi giorni di ritiro. Credo che questa sarà una partita totalmente diversa. Alla fine la spunterà la squadra che riuscirà ad essere più compatta e a sentire meno la pressione".